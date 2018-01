Moordverdachte Breda uit coma ontwaakt

Ⓒ ANP

Breda - De twee moordverdachten (26 en 27 jaar oud) die vorige week dinsdag van een flat vielen in Breda maken het naar omstandigheden goed. De van oorsprong Marokkaanse man die via een lantaarnpaal naar beneden viel en eerst nog kunstmatig in coma werd gehouden, is inmiddels bij en zijn advocaat is positief gestemd wat betreft het herstel.