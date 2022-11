OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 262 van de invasie LIVE | ’Vitale infrastructuur Cherson verwoest door vluchtende Russen’

Een jongen in Osokorivka in de regio Cherson zaagt hout om een huis te kunnen verwarmen. Ⓒ REUTERS

De invasie in Oekraïne duurt inmiddels bijna negen maanden. Het Witte Huis heeft Oekraïne zaterdag gefeliciteerd met de herovering van de stad Cherson door het Oekraïense leger. Daarnaast is de Nova Kakhovka-dam in het zuiden van Oekraïne ernstig beschadigd na de terugtrekking van Rusland uit de nabijgelegen stad Cherson. Lees hier het laatste nieuws uit Oekraïne.