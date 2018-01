Vooral Den Haag smult van Trump

In Den Haag - het Hollandse epicentrum van de politiek - werd het Engelstalige origineel al goed verkocht, vertelt een medewerker van Van Stockum Boekverkopers. Maar nu is het boek ook verkrijgbaar in het Nederlands, uitgeverij Prometheus liet het boek razendsnel vertalen.

Er kwamen al veel telefoontjes binnen van nieuwsgierige lezers, vertelt Frank Rongen van Boekhandel Dominicanen in Maastricht. ,,Officieel zou het boek pas dinsdag binnenkomen, maar ik heb een extra bestelling gedaan. Veel mensen informeerden namelijk al naar de vertaalde versie.”

Ook bij boekhandel De Drukkerij in Middelburg zijn de verkoop-verwachtingen hoog, vertelt Jaap Rentier. ,,Er is aanzienlijk meer enthousiasme voor Vuur en Woede dan voor een regulier politiek boek. Zelfs de Engelstalige versie. Ik verwacht veel van de verkoop van de Nederlandse vertaling.”

In Roosendaal zijn de ervaringen anders, vertelt Patrice van der Veen van The Forbidden Empire. ,,Iedereen begint over Trump en iedereen heeft een mening over hem, maar de verkoop verloopt tot op heden mondjesmaat. Ik ben benieuwd hoe het met de vertaling verloopt.”

Journalist Michael Wolff had een jaar lang ongelimiteerde toegang tot president Trump en zijn staf. Hij beschrijft dat de president regelmatig reageert als een verwend kind, apart van zijn vrouw slaapt, hamburgers eet in bed, nauwelijks leest en helemaal niet van plan was president te worden.

Fanatici hoopten dat het boek zou leiden tot het aftreden van Trump. Maar daarvoor levert de schrijver te weinig concrete informatie in zijn boek, bijvoorbeeld over een mogelijke deal met de Russen.

Arno Snoek van Boekhandel Snoek merkt dan ook dat zijn klanten het boek laten liggen. ,,Heel veel mensen hebben er al over gehoord en gelezen. De meest saillante dingen zijn besproken. Bovendien is het een ver-van-ons-bed-show. Een boek over Mark Rutte zou beter verkopen.”