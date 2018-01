Cocktailbar dicht na vondst explosief

Een personeelslid staat de krant totaal geschokt te woord. ,,De zaak is sinds 1 december over gegaan naar een nieuwe directie en we werken met een team keihard om iets van de zaak te maken. Dat ging super, we hebben twee maanden lang mooie avonden gehad en er heeft zich nooit iets vervelends voorgegaan en dan ineens dit. Hoe kan je je hier als ondernemer tegen beschermen?”

Het is voor de derde keer in een jaar tijd dat een bekende club uit het Amsterdamse nachtleven wordt opgeschrikt door de vondst van een explosief op de stoep. Na café In The City en Club Abe was in de nacht van donderdag op vrijdag cocktailbar Suzy Wong aan de beurt.

De medewerker: „Wij voelen ons machteloos. Suzy Wong is de dupe van iets waar wij ons met geen mogelijkheid tegen kunnen beschermen. Het is als ondernemer heel moeilijk begrip op te brengen voor het gemeentelijke beleid.”

’Ernstig gevaar’

De bar werd gesloten op last van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.

,,De aanwezigheid van wapens en munitie in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan'”, aldus de gemeente in een verklaring. ,,De lounge is per direct voor onbepaalde tijd gesloten vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde.'”