GGD Utrecht zet na jaar twee miljoenste prik: ’De naalden ben ik intussen gewend’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Camiel krijgt een bloemetje, hij heeft net de twee miljoenste coronaprik in zijn arm gekregen, gezet door de GGD Utrecht. Ⓒ Thijs Rooimans

UTRECHT - Het is voor haar als de dag van gisteren: verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri die op 6 januari 2021 als eerste Nederlander de coronavaccinatie kreeg in een hal op een industrieterrein in Veghel. Ook de GGD-regio Utrecht begon – net als de andere 24 GGD’s – die dag met prikken. Een jaar later wordt daar alweer de twee miljoenste prik gezet. „En het zal vast niet de laatste zijn, ook niet voor mij”, zegt Camiel Essers na zijn booster.