„Een kampbeultype”, zei mijn vrouw

Een voordeel van mijn vak is dat je in de aanloop naar je vakantie reeds met vakantie kunt gaan. Nee, dat moet je niet te vroeg doen. Zodra de tropenzon de spruitjesgeur uit je colbert heeft gestoomd, functioneer je als polderlandduider niet meer naar behoren. Maar een paar dagen blijft dat jasje wel naar Nederland rieken. En zo kon het gebeuren dat ik, terwijl mijn vakantie vandaag pas begint, gisteren al in Singapore arriveerde.