Goedkope sigaretten drijven Litouwen binnen

De smokkelroute werd twee weken geleden geopend toen het ijs brak in de rivier. De Litouwse douane viste vorige week duizend pakjes uit het koude water en vond er vrijdag opnieuw 1500. „Sigaretten onder het drijfijs hadden we nog niet eerder aangetroffen”, aldus een douanewoordvoerder. „Smokkelaars maken hoe dan ook graag gebruik van dit stuk van de stroom. De verbeeldingskracht van die lui kent geen grenzen.”

De onderschepte contrabande heeft volgens de zegsman een waarde van ongeveer 8000 euro. In Litouwen zijn sigaretten ongeveer vier keer zo duur als in Wit-Rusland. Van elke zes die er in 2016 werden opgestoken in het land was er volgens een onderzoek van KPMG één illegaal geïmporteerd.