Buurt geschokt na fatale woningbrand: ’Er is daar eerder een ruit ingegooid’

Aan het raam aan de voorkant van het huis is te zien dat de ruit provisorisch is gerepareerd. Onder het slaapkamerraam hangt een camera. Ⓒ caspar huurdeman

HILVERSUM - Een heleboel politiewagens en -mensen in de straat plus vele meters politielint rond een kinderspeelplaatsje. Dat is het enige dat er te zien is rond de woning aan de Lutherhof in de Hilversumse wijk Kerkelanden waar vrijdagochtend vroeg brand uitbrak in een woning. Twee bewoners raakten zwaar gewond en moesten gereanimeerd worden. De politie maakte zaterdagavond bekend dat zowel de 49-jarige man als zijn 48-jarige echtgenoot het niet hebben overleefd.