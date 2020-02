Analyse: vrij verkeer van personen heilig in EU

In West-Europa zijn de fruitplukkers hard nodig. Ⓒ VIDIPHOTO

Den Haag - Vrij verkeer van personen is één van de pijlers van de EU. Het betekent dat een EU-burger het recht heeft om te wonen en werken waar hij of zij wil. Er aan tornen is bijna heiligschennis. Het lukte alleen de voormalige Britse premier David Cameron in aanloop naar het Brexit-referendum in 2016 om een steen los te wrikken.