Derde schietpartij op rij in Amsterdam

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Voor de derde keer in drie dagen tijd is er in Amsterdam op straat geschoten. Na de liquidatie van de crimineel Annass el Ajjoudi in de Diamantbuurt op woensdagavond en de schietpartij donderdag in de Maarsenhof in Zuidoost, waarbij een onbekende man zwaargewond raakte, is er vrijdagavond geschoten in Nieuw-West.