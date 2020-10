Amsterdammer (26) in onderarm geschoten in flat Bijlmer

Volgens de politie is hij niet in levensgevaar. Het slachtoffer werd aangetroffen op de zevende verdieping van de flat, nadat er even na 03.30 uur een melding was binnengekomen bij de politie. De man was even daarvoor op de tweede etage beschoten.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De dader is gevlucht. De recherche is op zoek naar getuigen van het incident.

