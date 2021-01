Heeft Snapchat antwoorden op vragen rond tienermoord Britse Olly (13)?

Premium Binnenland

Slap tolhuisje in aardbevingsgebied vervangen: ’We zijn er op alle fronten op vooruitgegaan’

Itamar Kool en Eveline van Duyl zijn als kinderen zo blij met hun pas opgeleverde woning in het aardbevingsgebied. Op de plek van hun scheefgezakte tolhuisje hebben ze een kubistisch hoogstandje laten bouwen. ,,Het is alsof we de lotto hebben gewonnen, zonder dat we meededen.’’