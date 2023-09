Bulldogs doodgeschoten door boer na doden van 22 zwangere schapen

Het incident vond plaats in maart eerder dit jaar. De honden waren ontsnapt uit hun huis en drongen binnen op het privéterrein van een boer uit Wrexham. Daar vielen zij het vee aan en ook tegenover de boer gedroegen de bulldogs zich agressief.

Reden voor de boer om de twee honden dood te schieten, nadat de beesten eerst schapen verwondden en zelfs doodden. De schade die het incident opleverde, kost omgerekend ruim 16.000 euro. Baasje David Hughes pleitte schuldig aan het feit dat hij de controle over zijn bulldogs was verloren en mag nu vijf jaar lang geen honden hebben en moet een boete van ruim 1000 euro betalen.

XL-bulldogs vaker betrokken bij incidenten

XL-bulldogs zijn de afgelopen jaren vaker betrokken geweest bij incidenten in het Verenigd Koninkrijk. In 2021 waren deze beesten betrokken bij twee op de vier dodelijke hondenaanvallen, waarna dat een jaar later opliep tot zes op de tien. Het ras was vorig jaar betrokken bij de dood van twee kinderen, waarna een campagne werd opgezet voor meer overheidscontrole bij de bulldogs en zwaardere straffen bij incidenten. Deskundigen waarschuwen dat er meer doden vallen als het ras niet wordt verboden.