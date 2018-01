Hoe de Russen de donkere winter overleven

Vijftig tinten wit, maar geen spatje blauw te bespeuren aan de hemel boven Moskou, laat staan de zon. Ⓒ EPA

MOSKOU - Op het hoogtepunt van de poolnacht in de stad Moermansk, wanneer alles wekenlang gehuld is in een zwemmend duister dat 24 uur per dag aanhoudt, kinderen in het pikkedonker naar school gaan, in het pikkedonker hun schoolmelk drinken en in het pikkedonker bij de voorleesverhaaltjes van hun ouders inslapen, nemen sommige inwoners de boemeltrein naar het 202 kilometer zuidelijker gelegen plaatsje Kandalasjka.