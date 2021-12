Nieuw kabinet effent de weg naar rekeningrijden: vanaf 2030 ’betalen naar gebruik’

Momenteel heft de overheid veel accijnzen op fossiele brandstoffen, maar nu het wagenpark steeds meer elektrisch wordt vinden VVD, D66, CDA en CU dat op een andere manier belasting moet worden geheven. „We introduceren in 2030 een systeem van ’betalen naar gebruik’ voor alle automobiliteit en stellen in deze kabinetsperiode wetgeving vast”, staat in het regeerakkoord.

De basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. „De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande toltrajecten, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik.”

Voor de verkiezingen was al duidelijk dat de vier partijen verschillend dachten over rekeningrijden. Ingewijden melden tijdens de formatie dat er binnen de vier fracties verschillend wordt gedacht over een alternatief beprijzingsmodel om automobilisten uit de file te drijven en het milieu te sparen.

Elektrische auto’s

D66 en CU pleiten al langer voor zo’n heffing voor personenauto’s en bestelbusjes, de VVD en CDA zagen er in hun verkiezingsprogramma’s alleen heil in voor elektrische auto’s. Met die ’politieke U-bocht’ is de deur op een kier gezet voor invoering van de ’tolheffing’.

Het oprichten van een nieuw systeem voor ’beprijzen naar gebruik’ zal de komende jaren veel extra geld kosten. Uit een eerdere studie van KPMG blijkt dat invoering van een dergelijk systeem minstens 160 miljoen euro kost. De jaarlijkse exploitatiekosten komen daar nog bovenop. Die worden geschat op 350 tot 450 miljoen per jaar.