’Stier valt onderweg naar slachthuis boeren aan’

Eerst werd de zoon van het boerenbedrijf belaagd, daarna was de vader aan de beurt. Laatstgenoemde werd totaal overvallen en kwam vast te zitten tussen het beest en een hek. „De stier kwam daarna bovenop hem terecht. Ik probeerde hem nog af te leiden, maar dat lukte niet”, zegt de zoon tegen de Gelderlander.

Zijn vader heeft zijn bekken gebroken en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. „Hij kwam opeens op ons af. Ik weet niet eens meer precies hoe dat kon gebeuren. Het is zo snel gegaan.”

Uitstel executie

De aanval van de stier heeft hem nog niet de kop gekost. De slacht is uitgesteld: de viervoeter blijft voorlopig nog even op het terrein van het boerenbedrijf in Beuningen.