Overleg over schorsen verdachte bestuurders

De burgemeester van Roermond zit in haar maag met Jos van Rey. Dit raadslid werd onlangs door het Hof veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk wegens corruptie, het lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Ook mag Van Rey twee jaar lang geen wethouder zijn. Maar Van Rey ging in cassatie, en kan hangende de procedure alsnog wethouder worden.

Donders noemde de mogelijkheid om raadsleden of wethouders te schorsen, als zij strafrechtelijk worden vervolgd. Dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Over de uitkomst van het overleg met Ollongren heeft de gemeente Roermond geen mededelingen gedaan.