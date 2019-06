Kabinet: accijnsverhoging benzinerijders van de baan

Het idee om de nationale vliegtaks te verdubbelen is eveneens geschrapt. Dergelijke lastenverzwaringen waren opgenomen in het conceptklimaatakkoord van Ed Nijpels. Maar in het definitieve akkoord maakt de coalitie andere keuzes.

De prijzen aan de pomp schoten dit voorjaar door het plafond. Desondanks vond klimaatpaus Nijpels het in het concept klimaatakkoord geoorloofd om de accijns met nog eens een cent te verhogen op benzine en zelfs twee cent voor dieselrijders.

In het definitieve akkoord gaat de extra taks op benzine naar verluidt niet door. Het is onduidelijk of er wel een accijnsverhoging komt op diesel.

Het kabinet wil elektrisch rijden blijven stimuleren, maar van torenhoge subsidies zal geen sprake meer zijn. Daardoor hoeven vaste lasten op de auto niet omhoog.

De bijtellingsvoordeeltjes die zakelijke rijders nu krijgen als ze voor elektrisch kiezen, worden versoberd. En per 2025 moet de bijtellingsregeling zelfs helemaal gelijk zijn getrokken met die van brandstofauto’s. Vanaf dat moment wil het kabinet een vorm van rekeningrijden invoeren.