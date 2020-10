Kabinet praat met evenementenbranche

Meerdere brancheorganisaties hebben zich verenigd in Fieldlab Evenementen. Ze spreken woensdag met ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Van Ark (Medische Zorg), Van Engelshoven (Cultuur) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) over hun plan om met specifieke maatregelen per type evenement weer meer mogelijk te maken.

De sector maakt in het plan onder meer onderscheid tussen enerzijds evenementen waarbij bezoekers zich binnen rustig gedragen, zoals een klassiek concert of congres en anderzijds activiteiten waarbij mensen zich doorgaans uitbundiger gedragen: een sportwedstrijd of popconcert.

Ook voor buitenevenementen wil de branche zo’n scheiding aanbrengen met elk eigen type coronamaatregelen. „Een sneltest kan cruciaal zijn”, laat een woordvoerder van Fieldlab weten. „Maar we kijken ook naar triage en beschermingsmiddelen.”

Met proeven in de praktijk wil de sector aantonen wat wél kan. Bij het maken van de plannen is samengewerkt met wetenschappers.