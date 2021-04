Zeven gewonden bij steekpartij azc in Echt, verdachte aangehouden

De steekpartij vond omstreeks kwart over tien plaats in de Limburgse gemeente. Dat gebeurde in het azc aan de Pepinusbrug. Het motief is nog onduidelijk, evenals de aanleiding.

Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren is ter plaatse gegaan om zich op de hoogte te stellen van het incident. Hij spreekt van een ‘grote consternatie’ op het terrein van de asielopvang. „Ik heb direct kunnen schakelen met mensen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers want die bleken lastig bereikbaar voor de hulpdiensten.”

Alle gewonden zijn naar omliggende ziekenhuizen gebracht, de twee zwaargewonden per traumahelikopter, aldus een woordvoerder van de politie donderdagochtend.

Meerdere patrouilles van de politie gingen ter plaatse, onder meer om eventuele onrust te voorkomen. „Er wonen in het azc immers zoveel verschillende nationaliteiten die opeens met een geweldsexplosie geconfronteerd werden", aldus de woordvoerder. Maar volgens hem is het niet onrustig geweest, en is iedereen weer veilig in de eigen woonruimte.