Groep artsen: iedereen die fietst, een helm op

De medici willen het dragen van fietshelmen zo veel mogelijk stimuleren, bijvoorbeeld door landelijk en lokaal aandacht te vragen voor het onderwerp, actief campagne te voeren en zich te mengen in het publieke debat. Als het aantal ongelukken met fietsers niet fors daalt, zou de politiek volgens de artsen een helmplicht moeten overwegen.

E-bike

Specialisten van Maastricht UMC+, het Erasmus MC, Amsterdam MC en Ziekenhuis Gelderse Vallei vormen de kern van de nieuwe denktank. Ze wijzen onder meer op toegenomen risico’s door de opmars van de e-bike.

CBS-cijfers bevestigden eerder dit jaar al dat het met de verkeersveiligheid van fietsers niet de goede kant op gaat. In 2020 verongelukten 229 fietsers in Nederland, het hoogste aantal in 25 jaar tijd. Eén op de drie mensen die overleden na een fietsongeluk reed op een e-bike.

Zuinig

Artsen voor Veilig Fietsen wijst erop dat hersenletsel de meest voorkomende doodsoorzaak is bij fatale fietsongevallen. Mensen die hersenletsel oplopen en dat wel overleven, herstellen vaak maar beperkt. „Hersenen kunnen niet aangroeien of herstellen met behulp van een operatie”, aldus de artsen. „Op je hersenen moet je zuinig zijn.”

De artsen krijgen steun van diverse medische beroepsorganisaties, zoals de verenigingen van neurologen, revalidatieartsen en ic-artsen.

’Plicht? Nee!’

Een helmplicht is een omstreden maatregel. De Fietsersbond ziet daar bijvoorbeeld niets in, omdat mensen mogelijk minder gaan fietsen als zo’n plicht wordt ingevoerd. Als mensen uit eigen beweging een helm opzetten, vindt de bond dat goed, maar een plicht zou averechts kunnen werken. „In diverse landen blijkt dat mensen in landen met een helmplicht veel minder snel en minder vaak de fiets pakken. Ze gaan in plaats daarvan wandelen, maar vooral met het openbaar vervoer, met de auto of ze blijven thuis.”