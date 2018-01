Man slaat zichzelf in gezicht om alcoholtest te ontlopen

De 27-jarige Brian Fogg werd vorige week door agenten aangetroffen in zijn auto, toen hij met zijn wagen in een greppel vast was komen te zitten. Volgens WGME-TV probeerden ze meteen te testen hoeveel alcohol hij in in zijn bloed had.

Fogg had daar klaarblijkelijk geen zin in en besloot zichzelf in zijn gezicht te slaan. Hierdoor begon hij te bloeden. De politie kon niets anders doen dan de man helpen met zijn verwondingen, in plaats van bij hem de test af te nemen.

Uiteindelijk werd hij wel aangeklaagd voor het vervalsen van fysiek bewijs en crimineel gedrag.