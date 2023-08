Wekelijks wordt Winterswijk overspoeld: Duitsers hamsteren ook in Nederland

Niet alles is bij de Oosterburen goedkoper

Waar veel Nederlanders hun boodschappen in Duitsland doen, bestaat er ook een omgekeerde trektocht. Sinds jaar en dag wemelt het op de zaterdagen in grensplaats Winterswijk van de Duitsers die bloemen en planten, koffie en heel veel paracetamol inslaan. ,,Eenmaal per maand ben ik hier. Vanwege de lage prijzen en de gezelligheid”, klinkt het.