Vliegtuig vol bamboe, scheuten en appels brengt jonge reuzenpanda terug naar China: wat staat Fan Xing te wachten?

De in Nederland geboren reuzenpanda Fan Xing verhuist eind september van Rhenen naar China. Eerdere pogingen om het dier te transporteren, gingen de mist in. Wat komt er bij zo’n reis kijken? En hoe gaat het eigenlijk met de panda’s in het wild?

De reuzenpanda Fan Xing, geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist eind september naar China. Ⓒ ANP/HH