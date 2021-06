15.000 euro beloning voor gouden tip dood 'Ome Sjaak' uit Berkhout

Het lichaam van de man werd vorige week maandag aangetroffen in zijn woning aan het Oosteinde. Het onderzoek is sindsdien in volle gang. Eerder werd al gemeld dat duidelijk is dat de man door geweld om het leven is gekomen. De reden voor het misdrijf is nog totaal onduidelijk, zei een woordvoerster van de politie in de tv-uitzending.

Ome Sjaak

Volgens haar zijn dorpsgenoten van het slachtoffer, in het dorp Ome Sjaak genoemd, „ontzettend aangeslagen” dat dit gebeurd is. „Zeker omdat niet duidelijk is waarom de dader of daders bij meneer Groot hebben toegeslagen. Dat geeft mensen ook het gevoel dat het hen misschien ook had kunnen overkomen.”

Poolse arbeidsmigranten

Er worden momenteel door de politie bewakingsbeelden geanalyseerd. Duidelijk is geworden dat een bekende Sjaak de Groot zondagavond 13 juni rond 23.00 uur nog binnen op de bank in zijn huis heeft zien zitten, waarbij de twee naar elkaar zwaaien. Dat was het laatste moment dat hij levend werd gezien. Vermoedelijk zijn de dader of daders ergens na dat tijdstip via de voordeur binnengedrongen, waarna de confrontatie hem fataal werd.

Het item over Sjaak Groot werd in het Pools ondertiteld omdat in het gebied rond het 2500 inwoners tellende dorp veel Poolse arbeidsmigranten wonen. Mogelijk heeft een van hen iets gezien of gehoord.