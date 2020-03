’Vermiste’ vrouw blijkt in retraite te zijn op Fiji

In het afgelegen eco-hotel waar ze verbleef was geen goede internetverbinding. De vrouw werd uiteindelijk herkend op foto’s op Facebook die geplaatst waren door Namosi Eco Retreat. Haar zus laat aan de BBC weten dat Lydia „veilig en wel is en zich totaal niet bewust was van de wereldwijde zoekactie naar haar.” Hun bezorgde moeder heeft haar dochter inmiddels gesproken.

„Soms worden sociale media afgeschilderd als iets negatief maar vandaag is een fantastische dag voor de kracht van Facebook, en de positiviteit en de gemeenschapszin die het kan brengen”, zo laat ze weten op Facebook.

De politie van Fiji bevestigt op Twitter dat Lydia terug is gevonden.