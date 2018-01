Miljonair geeft 12-jarige zoon twee strippers voor verjaardag

Op het filmpje is te zien hoe twee dames in lingerie voor hem dansen. Op een gegeven moment pakt de jongen ook nog een van de billen van de strippers vast. Het aangemoedigde kind lijkt niet helemaal te weten wat hem overkomt, maar lijkt er langzaam maar zeker nog in te komen ook.

De puissant rijke vader kijkt ondertussen vol trots toe en ook de genodigden op de fuif kunnen er geen genoeg van krijgen: ze schieten foto’s en filmpjes met hun smartphones. De Spaanse krant La Vanguardia meldt dat het feest in de VS plaatsgevonden zou hebben.

Nu de beelden echter naar buiten zijn gebracht, regent het klachten aan het adres van de miljonair. „Dit is zo vulgair. Met geld koop je duidelijk geen klasse.” En: „Als dit een twaalfjarig meisje was, zou het huis helemaal te klein zijn. Jongens moeten ook beschermd worden. Sommigen vinden het aanranding: „Wat bezielt die strippers in godsnaam? Dit is pure aanranding van een kind.”