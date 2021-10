Ravage bij zwaar ongeluk met meerdere voertuigen in Lijnden, twee gewonden

Het ging mis rond 01.00 uur, toen twee personenauto’s hard met elkaar in botsing kwamen. Eén van de auto’s schoot door de klap het water in, honderden meters verderop. De andere auto kwam midden op de weg op zijn dak tot stilstand. Het voertuig verloor daarbij het motorblok. Een derde voertuig moest vermoedelijk uitwijken en reed een voortuin binnen. Ook deze auto liep flinke schade op.

Meerdere ambulances, een traumahelikopter, politie, brandweer en marechaussee rukten uit om hulp te verlenen. Brandweerlieden ontfermden zich over de te water geraakte automobiliste. Zij zat klem in haar voertuig en was gewond. Het slachtoffer werd gestabiliseerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de over de kop geslagen auto moest naar het ziekenhuis.

Inhaalmanoeuvre

De exacte oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Volgens het eerste onderzoek zou de aanrijding tijdens een inhaalmanoeuvre zijn ontstaan. De Verkeersongevallenanalyse van de politie is ter plaatse gekomen om de toedracht in kaart te brengen. De Hoofdweg was lange tijd afgesloten in verband met de hulpverlening en het onderzoek. De drie voertuigen zijn weggesleept.