Politie geeft onthullende foto’s Las Vegas-schutter Paddock vrij

De foto’s laten ook zien hoe hij camera’s wist te verbergen, dat hij het raam van de hotelkamer had gebroken en verder ontelbaar veel wapens en munitie.

Ⓒ Las Vegas Police

De plaatjes van de schietpartij van 1 oktober onthullen verder dat Paddock een camera in een voedselkar buiten zijn hotelkamer had verstopt en ook een camera op het kijkgat van de deur bevestigde. Hiermee hield hij in de gaten of er iemand naar zijn hotelkamer toekwam.

Zicht raam

Een close-up van het kapotte raam waar Paddock zijn salvo’s vanuit vuurde, is ook opgenomen in de nieuwe foto’s, samen met opnamen van geweren en munitie die over zijn kamer zijn uitgespreid.

Ⓒ Las Vegas Police

Paddock opende begin oktober vanuit een hotelkamer het vuur op concertgangers. Daardoor kwamen 58 mensen om het leven en raakten meer dan 500 personen gewond. Hij schoot ook richting de gang buiten zijn hotelkamer. Daardoor liep een beveiliger letsel op.

De autoriteiten weten nog steeds niet waarom Paddock besloot tot de moordpartij. Ook is nog onduidelijk waarom de Amerikaan op enig punt stopte met schieten. In zijn kamer lagen nog duizenden ongebruikte kogels. De sheriff vertelde dat „meerdere wapens” van Paddock blokkeerden, maar hij noemde geen aantal.