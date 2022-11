Kruisboogschutter: ’Het is één groot zwart gat’

Binnenland

Forse straffen in Mallorca-zaak: ’Carlo misdeed niets en was op de verkeerde plaats’

De spanning was vrijdagochtend te snijden in de rechtbank van Lelystad. De ene verdachte in de Mallorca-zaak – die vooral draaide over de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman in de zomer van vorig jaar – keek nonchalant voor zich uit, de ander zat verstijfd op zijn stoel. Al snel was duidelijk da...