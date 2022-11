Kruisboogschutter: ’Ik kan niet geloven dat ik mensen gedood heb’

Rechtbanktekening van verdachte Kenzo K. in de rechtbank van Almelo. Ⓒ ANP / ANP

K. werd door een scherpschutter uitgeschakeld en lag daarna drie weken in coma. De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Een 33-jarige verpleegkundige die bij de onderbuurvrouw op bezoek was om haar te verzorgen, wist ternauwernood via een balkon aan de M. Th. Steynstraat in Almelo te ontkomen.

K. heeft eerder verklaard zich niets van het gebeuren te kunnen herinneren. „Ik heb net zoveel vragen als iedereen. Maar ik kan ze er niet mee helpen. Het is één groot gat. Het spijt me”, zei hij tijdens de eerste voorbereidende zitting in december. K. is in het voorjaar onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Tijdens de strafzaak zal blijken of de verdachte volgens de gedragsdeskundigen handelde onder invloed van lsd, in een psychose verkeerde of dat sprake was van een combinatie daarvan.

De rechtszaak begon vrijdag met de behandeling van de feiten. De slachtoffers en nabestaanden komen maandag aan het woord. Een week later, op de derde zittingsdag somt de officier van justitie al het bewijsmateriaal op en krijgt K. de strafeis te horen. Het pleidooi van de verdediging staat gepland op dinsdag 29 november.

De zaak is vrijdag halverwege gestopt, de planning is doorgeschoven naar maandag.

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman was aanwezig bij de zaak, lees hieronder haar updates.