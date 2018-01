Column: Nederland verliest kennis

Ⓒ TELEGRAAF

Wat bij het kijken naar het tv-programma De Slimste Mens het meest opvalt, is het totale gebrek aan algemene ontwikkeling bij de meeste deelnemers. Die deelnemers zijn halve of hele BN’ers, wat maar weer laat zien dat je niet veel hoeft te weten om toch op radio of tv wat te mogen presenteren of iets anders te doen dat enige bekendheid verschaft.