Mysterieuze ’leeggelopen rugbybal’ blijkt unieke oude vondst

Het gefossiliseerde ei met een afmeting van 29 bij 20 centimeter is iets kleiner dan het gigantische exemplaar van de vliegende olifantsvogels. Die dieren leefden voordat ze uitstierven op Madagaskar, zo meldt Reuters.

Terwijl vogels, krokodillen en dinosauriërs harde eieren leggen, heeft het Antarctische exemplaar een zacht perkamentachtig omhulsel. „Dit is het allereerste fossiele ei dat gevonden wordt op Antarctica en het grootste zachte ei dat ooit is ontdekt”, zegt paleontoloog Lucas Legendre van de Universiteit van Texas, tevens hoofdauteur van het onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

„Het lijkt een beetje op een leeggelopen rugbybal: langwerpig, ingestort en met veel plooien. De ene kant is wat platter, wat suggereert dat het in contact kwam met de zeebodem. De eierschaal is erg dun en slecht gemineraliseerd, zoals de eieren van hagedissen en slangen”, licht Legendre toe. ,,De eieren met dunne schaal waren volgens de voorplantingsstrategie bedoeld om na de leg meteen uit te laten komen’’, aldus de onderzoekers.

De enige wezens op Antarctica die groot genoeg waren om zo’n ei te leggen, waren water-reptielen: de mariene hagedissen die mosasauriërs worden genoemd en de plesiosauriërs met lange hals.

Mosasauriërs en plesiosauriërs stierven samen met de dinosauriërs uit nadat een asteroïde 66 miljoen jaar geleden op de aarde terechtkwam.

’The Thing’

Wetenschappers van de Universiteit van Chili en het Natural History Museum vonden het fossiel al in 2011, maar hadden toen nog geen idee wat het kon zijn. Verbijsterd en gefascineerd door de vondst gaven ze het de bijnaam ’The Thing’ vernoemd naar een sciencefictionfilm.