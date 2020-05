Chaos bij Haga Lyceum compleet: volledige top de laan uit gestuurd

Dat meldt Het Parool. Diezelfde Laamimach werd vorige week geschorst door Karadag en directeur Soner Atasoy. De bestuurlijke ruzie is een grote puzzel geworden, want directeur Atasoy werd afgelopen maandag weer geschorst door Laamimach.

Rechtsgeldig

Atasoy noemde de beslissing van de voorzitter niet rechtsgeldig, omdat hij dit niet in zijn eentje zou mogen beslissen. De bestuurscrisis op de islamitische middelbare school heeft in elk geval de aandacht van de onderwijsinspectie, die eerder aangaf deze signalen ook te hebben ontvangen. De inspectie zoekt uit wat er nu gaande is.

Bij de Kamer van Koophandel is ook nog niet op te vragen wie er nu in het bestuur zitten. Op de website wordt vermeld dat de stukken nog in behandeling zijn. Ook de Onderwijsinspectie kan geen duidelijkheid scheppen. Men heeft het voormalige bestuur gevraagd ’per ommegaande’ te melden uit wie het bestuur bestaat en welke schoolleider verantwoordelijk is voor het gegeven onderwijs op de school.

Afluisteren

Eerder al werd bekend dat voormalig directeur Atasoy medewerkers van de Onderwijsinspectie in zijn school afluisterde. Hij ontkent nog altijd dat dit op zijn verzoek is gebeurd.

Het Openbaar Ministerie is met de inspectie in gesprek over de kwestie. Op het onrechtmatig afluisteren staat een maximumstraf van een half jaar cel.

De islamitische middelbare school ligt al langer onder vuur. Inlichtingendienst AIVD waarschuwde vorig jaar maart dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren. Na een aanvullend rapport van de inspectie droeg onderwijsminister Arie Slob het bestuur op te vertrekken. De school stapte naar de rechter om deze zogenoemde aanwijzing aan te vechten en die stelde begin dit jaar dat de minister dit niet had mogen doen. Daarop kondigde Slob een hoger beroep aan, dat nog niet heeft plaatsgevonden.