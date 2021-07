Van trol tot zwangere man: deze nieuwe emoji kunnen we verwachten

Premium Financieel

Zo maakt Openbaar Ministerie miljoenen aan bitcoins buit

Nederlandse opsporingsdiensten hebben voor miljoenen aan cryptomunten zoals bitcoin, ethereum en monero in beslag genomen en inmiddels verkocht. Zij zien een ’sterke stijging’ in het gebruik van deze digitale munten door criminelen, bijvoorbeeld bij gijzelsoftware. Internationaal vergeleken is de va...