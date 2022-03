’Rugbyspeelster Renée was mogelijk nog in leven toen ze in brand werd gestoken’

Nabestaanden hadden een extern onderzoek aangevraagd met de afschuwelijke vraag of Renée dood of levend in brand was gestoken. Dit onderzoek trok de conclusie dat er in haar hersenweefsel resten van brandversnellende stoffen zijn aangetroffen. Dit zou erop kunnen wijzen dat ze nog leefde op het moment dat de verdachte de brand aanstak. Deze conclusie is anders dan een eerder door het NFI uitgevoerd onderzoek.

De officier van justitie liet dinsdag weten om de nieuwe resultaten opnieuw voor te leggen aan het NFI. De uiteindelijke conclusie kan voor de inhoudelijke behandeling van de uiteindelijke strafzaak op 10 mei, van groot belang zijn. Indien het slachtoffer levend in brand is gestoken, gaat het Openbaar Ministerie uit van moord, zo werd dinsdag duidelijk. Op dit moment wordt de Scheveninger T. nog verdacht van het doodsteken van Renée, het betasten van enkele lichaamsdelen en het in brand steken van het stoffelijk overschot om het misdrijf te verhullen.

Na avondje op stap

Het brandende lichaam van de rugbyspeelster van HRC werd in de nacht van 22 op 23 mei gevonden in een stukje gras langs de Doorninksestraat in Scheveningen. Hulpverleners konden al niets meer doen. Daags erna werd Ferry T. in zijn woning in Scheveningen opgepakt. Van het incident zijn geluidsopnames van nabij gelegen camera’s. De dood van Renée, die na een avondje op stap met haar team op weg naar huis was, sloeg in als een bom. Ze was het tweede vrouwelijke slachtoffer van de Haagse Rugby Club die door geweld om het leven was gebracht. Ze speelde in het team dat was opgericht ter herdenking aan Ximena die op 15-jarige leeftijd in 2012 werd vermoord door Stanley A..

Ferry T. liet dinsdag opnieuw weten te proberen alle gebeurtenissen van 22 op 23 mei op een rijtje te krijgen. Hij zegt zich nauwelijks meer te kunnen herinneren wat er is gebeurd. Ook eerder gaf hij aan dat hij hoopte op 10 mei de nabestaanden duidelijkheid te kunnen geven. „Ik volg daar nu ook therapie voor”, gaf hij de rechter mee.

’Familie leeft in nachtmerrie’

De nabestaanden van Renée probeerden dinsdag via een advocaat het dossier over de verdachte uit het Pieter Baan Centrum in handen te krijgen. Vanwege veel privacygevoelige informatie over derden in het rapport besloot de rechter slechts antwoorden op enkele vragen en een conclusie ter beschikking te stellen. De advocaat van de nabestaanden liet weten dat de familie in een nachtmerrie leeft en probeert alle feiten zo goed mogelijk op een rijtje te krijgen. „Dit is het laatste dat ze kunnen doen voor hun dochter”, stelde ze in een emotioneel betoog namens de familie. Een van de adviezen van het PBC is dat Ferry T. in ieder geval tbs en dwangverpleging zou moeten krijgen.