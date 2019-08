Fietsersbond roept hulp in van Nederlanders

Mensen kunnen door de enquête in te vullen hun mening geven over wat zij belangrijk vinden op het gebied van fietsen in hun gemeente. „Door deze vragenlijst in te vullen helpen fietsers niet alleen de gemeente, maar ook direct alle fietsers van Nederland”, zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. „Gemeenten gebruiken de resultaten om zichzelf te verbeteren en dat komt ten goede van iedereen. Onze vrijwilligers zullen de gemeenten aansporen om deze resultaten te gebruiken voor verdere verbeteringen.”

De onderzoeksresultaten zullen ook gebruikt worden om te bepalen welke stad zich de Fietsstad van 2020 mag noemen.