Schijndel op varkensjacht

Hans van Schijndel, de beheerder van de begraafplaats, staat bij het stuk van de begraafplaats waar het zwijntje heeft rondgewroet. Ⓒ Beeld werkt

Schijndel - Een begraafplaats in Schijndel heeft sinds donderdag last van een vandaal. De politie en beheerder in de Brabantse gemeente krijgen de overlastgever echter niet te pakken: het gaat om een vliegensvlug, klein zwijntje.