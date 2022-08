Man (40) in Polen aangehouden op verdenking van moord op man in Weert

De politie kwam de Poolse verdachte naar eigen zeggen op het spoor na technisch en tactisch onderzoek en aan de hand van ingewonnen informatie. Daarop is er contact gelegd met de Poolse autoriteiten. De man zit vast in Polen in afwachting van een overleveringsverzoek door de Nederlandse politie.

De politie trof op 10 juli in een woning aan de Vlasvenweg in Weert een dode man aan. Het bleek om de bewoner te gaan, die door een misdrijf om het leven was gebracht. In de woning was brand geweest. Op 18 juli werd de 39-jarige vrouw aangehouden. Zij zit sindsdien in beperkingen, wat wil zeggen dat ze met niemand anders dan haar advocaat mag praten. Ook doen justitie en advocaat geen mededelingen over het onderzoek.

Een woordvoerster van de politie wil niet zeggen wat de relatie van beide verdachten was met het slachtoffer en wat hun onderlinge relatie was. Ook is niet bekend of de eerder aangehouden vrouw ook van Poolse afkomst is.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.