Gewonde bij schietpartij in binnenstad Tilburg: verdachte op de vlucht

Volgens de politie is een tweede verdachte nog voortvluchtig. Volgens lokale berichten was het door uitgaanspubliek ’s nachts nog druk op straat. In het centrum was een groot evenement gaande.

De politie laat op sociale media weten dat de zaak onder controle is en er geen sprake is van verder gevaar of dreiging voor bezoekers aan het centrum van de stad. De schietpartij vond plaats op de Heuvelring.

