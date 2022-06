Gewonde bij schietpartij op vol terras in Tilburg

Volgens de politie is een tweede verdachte nog voortvluchtig. Volgens lokale berichten was het door uitgaanspubliek ’s nachts nog druk op straat. In het centrum was een groot evenement gaande. „Het incident gebeurde op een terras net om de hoek van een plek waar een optreden was”, zegt een woordvoerder.

Een van de verdachten is er volgens de politie waarschijnlijk met een auto vandoor gegaan. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie laat op sociale media weten dat de zaak onder controle is en er geen sprake is van verder gevaar of dreiging voor bezoekers aan het centrum van de stad. De schietpartij vond plaats op de Heuvelring rond 00.30 uur.

De Heuvelring werd vanwege het politieonderzoek afgesloten. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was van het schietincident.

