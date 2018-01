Man laat door storm hond alleen op berg, beestje overlijdt

Eigenaar Finnegan werd vervolgens op sociale media uitgemaakt voor lafaard en harteloos monster.

Meg werd na een zoektocht van vijf dagen dood gevonden. „Tot onze grote spijt blijkt dat Meg niet langer onder ons is”, schreef Lost Dogs Facebook op hun pagina. Volgens een bergexpert was het een onmogelijke beslissing. „Er was op dat moment geen goede of foute keus mogelijk”, zegt hij tegen The Scottish Sun.

Pure wreedheid

Toch moet Finnegan het ontgelden. „Ik ben furieus en triest tegelijkertijd. Ik ga namen en rugnummers roepen: wat een l*l ben je!”, schrijft Morag McNeill. „Meg was moe en haar pootjes wilden niet meer, ze was 12 jaar. Hij liet haar voor dood achter. Als iemand dit leest hem kent, zeg dan dat hij harteloos is. Zo iemand zoals hij verdient de liefde van een hond niet.”

Karen Mills gaat nog verder: „Dat zielige beestje zou andersom zijn baasje nooit alleen laten. Hij zou aangeklaagd moeten worden!” Volgens Dorothy Dot Marshall was het ’pure wreedheid’. Dit is tegen de wet. Alleen een lafaard zou zoiets doe.”

Familieleden van Finnegan namen het echter voor hem op. „Paul heeft Meg nooit voor dood achtergelaten. Hij had geen telefoonsignaal en heeft er alles aan gedaan om haar te dragen. Hij heeft haar op alle mogelijke manieren proberen te dragen, zelfs toen hij viel en vocht tegen de regen en wind. Hij ging weg om hulp te halen. Hou op met die bullshit, ik ben de nare commentaren zat. Mensen hebben geen idee hoe dit werkelijk is gegaan.”