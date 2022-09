Drie Nederlandse verdachten van aanslag in Merksem opgepakt

De aanslag vond donderdagnacht rond 4 uur plaats in de Lambrechtshoekenlaan in Merksem. Een zwaar explosief vernielde de voordeur van een appartementsgebouw met drie verdiepingen. Kort na de feiten, in de loop van de nacht, kon de politie in de omgeving drie Nederlanders, twee 30-jarigen en een 24-jarige man, oppakken.

„De verdachten werden zaterdag voorgeleid bij de rechter-commissaris , die besliste hen aan te houden”, zegt woordvoerder Kato Belmans van het Antwerps openbaar ministerie. De drie komen later deze week voor de raadkamer, die over hun verdere aanhouding moet beslissen.

Ze ontkennen iets met de aanval in het Antwerpse stadsdeel Merksem te maken te hebben. Er vielen geen slachtoffers. Wel raakte onder meer de voordeur zwaar beschadigd. Vermoedelijk was de bewoner van de tweede verdieping van het getroffen gebouw het doelwit, de man werkt voor een transportfirma en kwam volgens Belgische media eerder ook al in beeld tijdens onderzoeken rond cocaïnesmokkel.

Aanslagen op woningen en andere panden in Antwerpen zijn de laatste maanden aan de orde van de dag. Rivaliserende drugsbendes zouden het op elkaar gemunt hebben. Veel verdachten komen uit Nederland. De Belgische en Nederlandse drugsmaffia zijn nauw verstrengeld.