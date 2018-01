Buma: CDA mag lokaal met PVV

Op landelijk niveau sloot Buma al voor de verkiezingen van 2017 regeren samen met de PVV uit. Tijdens de formatie onderbouwde hij op verzoek van informateur Herman Tjeenk Willink op papier deze stellingname.

De breuk in het Catshuis in 2012, die het einde van de gedoogsamenwerking met de PVV en daarmee Rutte-I betekende, had te diepe wonden geslagen. „Het betekende een onoverkomelijke breuk in het vertrouwen van het CDA, en ook van mij persoonlijk, in de PVV en haar politiek leider.” Na de val van het minderheidskabinet- Rutte I raakte het CDA in een diepe crisis en werd het bij de verkiezingen hard afgestraft door de kiezer.

Buma ziet echter nu dat niet alleen in Den Haag, maar ook op gemeentelijk niveau de politiek steeds meer versnipperd raakt. Hij geeft zijn lokale afdelingen de ruimte om zelf te bekijken of samenwerking met de partij van Geert Wilders mogelijk is. „Ik vind dat partijen dat echt lokaal moeten afwegen.”

Buma zei er wel bij dat in 2014 lokale afdelingen van het CDA eenzelfde vrije afweging mochten maken. Toen deed de PVV echter maar in twee gemeenten mee. Nu is dat aantal een stuk hoger.