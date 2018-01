Truckers weg op gejaagd

De truckers vinden het onrechtvaardig dat zij de zwartepiet krijgen toegespeeld voor het enorme oponthoud op de snelwegen en de gevaarlijke verkeerssituaties die dat afgelopen donderdag opleverde.

„Mijn baas had maling aan code rood. Ik vond het levensgevaarlijk maar kan een officiële waarschuwing verwachten als ik weiger de weg op te gaan”, zegt chauffeur Bram uit Enschede.

Bekijk ook: Minister haalt uit naar truckers

Chauffeur Theo Vogel meldde zich ’s ochtends bij een opdrachtgever in de buurt van Rotterdam. „Ik ben uitgecharterd aan een extern bedrijf”, vertelt hij. „De opdrachtgever wilde dat ik met een lege container naar Zeeland zou rijden om daar vracht op te halen. De planningsafdeling was verbluft toen ik weigerde.”

Voor Tjitze van Rijssel, bestuurder van CNV Vakmensen, is het een bekend geluid. „Voor dat soort werkgevers gaat het met name om geld. Veel transporteurs sluiten contracten af waarin opgenomen is dat ze een boete krijgen als ze te laat leveren. Dan is er sprake van buitensporige druk van klanten.”