Syrische doos van Pandora heet Afrin

De Syrische oorlog leek op z’n einde te lopen. Islamitische Staat verslagen, het regime van Assad de winnaar en Rusland zou samen met Iran en Turkije, met wie het al akkoorden had gesloten over de-escalatie, tot een diplomatieke oplossing komen. Die hoop is definitief de grond ingeboord. De bijna 7-jarige oorlog gaat juist een nieuwe en riskante fase in, waarbij de verschillende grootmachten weer lijnrecht tegenover elkaar staan.