Heimwee naar Churchill

Londen - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de buste van Winston Churchill teruggezet in zijn werkkamer in het Witte Huis. Maar zijn literaire kwaliteiten steken schril af bij die van de Britse oorlogspremier die onder ander de Nobelprijs voor Literatuur zou winnen. De behoefte om zich te meten aan de buitengewone politicus die Churchill was, is echter groot. Het is een strijd die hedendaagse politici gedoemd zijn te verliezen.