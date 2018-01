Kassa voor PowNed

„Wij zijn van mening dat deze documentaire een inkijk geeft in een wereld die anders voor velen gesloten blijft”, stelde een woordvoerder van de NPO tegenover deze krant. Eerder gebruikte PowNed dezelfde formulering.

Sinds oktober, toen de eerste aflevering van de serie (louter) online werd uitgezonden, zijn PowNed en de NPO gewaarschuwd voor No Surrender. Uit politieonderzoek blijkt dat ruim tachtig procent van de leden van motorclubs een strafblad heeft. Bij No Surrender is het niet anders.

Geweldsdelicten

In de afgelopen jaren werden tientallen leden opgepakt voor wapenbezit, ontvoering, drugsdelicten, geweldsdelicten en witwassen. Vorige week kwamen daar drie nieuwe gevallen bij. Een man uit Assen wordt verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld, vrijheidsberoving en heling.

Twee andere leden zitten vast voor de gruwelijke moord op Esther Paul uit Almere. Die werd in april dood gevonden in het Veluwemeer. En ook voorman Henk Kuipers van de motorclub en zijn zoon kunnen de uitzending morgenavond niet in vrijheid aanschouwen.

Senior werd in december gearresteerd voor afpersing, diefstal met geweld en mishandeling en bedreiging. Later kwam daar nog het leiding geven aan een criminele organisatie bij. Junior zit vast op verdenking van gijzeling en geweldpleging.

De NPO stelt bekend te zijn met de nieuwe aanhoudingen. Deze hebben echter geen invloed gehad op de beslissing om de documentaire uit te zenden. Daardoor rinkelt de kassa bij PowNed. Omroepen krijgen bovenop een vaste subsidie extra toelages voor programma’s die door de netmanagers worden ingekocht.

Dat is opvallend, omdat PowNed er sinds het begin van de rel op heeft gehamerd dat voorman Henk Kuipers geld heeft ontvangen uit het contributiepotje en niet uit het mediabudget. Kuipers bleek later niet alleen een onkostenvergoeding te hebben gekregen maar daadwerkelijk betaald te zijn.

„Waardeloos”, vindt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg deze ’normalisering’ van de georganiseerde misdaad. „Niets geleerd na foute podium voor Holleeder. PowNed heeft hier ook de interne regels van de NPO overtreden”, stelt ze. „We gaan er van uit dat de NPO de uitzending stopt.”

Powned-voorzitter Dominique Weesie was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.