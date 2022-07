Dame vergeet sandwich aan te geven bij douane en krijgt boete: ’Duurste broodje ooit’

Het verhaal ging niet ongemerkt voorbij. Het leverde wereldwijde media-aandacht op. Uiteindelijk kreeg zelfs Subway lucht van haar verhaal. Het bedrijf gaf haar cadeaubonnen en stuurde spullen op. Haar familie noemt haar inmiddels de ‘Subway-meid’, vertelt Lee aan de Washington Post. Haar broodje noemt ze ‘de duurste sandwich ooit’.

Het verhaal begon bij een hongerige Lee toen zij met haar partner aan een tocht van bijna 13000 kilometer van Griekenland via Singapore naar Australië bezig waren. En dat maakte haar ‘extreem hongerig’. Ze ging bij de Subway langs voor een broodje, die ze mocht meenemen op het vliegtuig, zo was haar verteld.

Eenmaal in Australië was ze helemaal vergeten dat ze haar half opgegeten broodje nog in haar tas had zitten, samen met wat chocola. Wat betekende dat ze niet de juiste kruisjes op het douaneformulier had ingevuld. Het overtreden van de strenge Australische regels kan vervolging, de annulering van je visa of, in Lee’s geval, een boete betekenen.

Viraal

Ze plaatste een video op TikTok ‘zodat anderen niet dezelfde fout zouden maken’. Die ging viraal. Woensdag was deze al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken. ,,Mijn vrienden en familie stuurden mij artikelen door van de nieuwsartikelen over mij, terwijl ik daar zat van: ja, ik ga rond over het internet omdat ik een idioot ben”, zegt ze lachend.

Het Domino’s Pizza TikTok-account tagde Subway in haar video. Al snel benaderde een medewerker van het broodjesbedrijf haar. Haar boete kon ze niet betalen, maar ze wilde wel helpen, was de boodschap. Het leverde haar Subway-cadeaubonnen op ter waarde van 1812 euro, samen met een doos merkartikelen.

Het incident heeft Lee geen windeieren gelegd. Een maand geleden besloot ze haar baan op te zeggen om een carrière te beginnen in sociale media. ,,Ik maakte een stomme fout, maar ik had zoiets van: ‘Weet je wat? Dit gaat het moment zijn waardoor ik doorpak in waar ik mee bezig ben’.” Haar nieuwe volgers zijn haar inmiddels meer waard dan de boete haar kostte.