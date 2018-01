’Shutdown’ overheid VS in gang gezet

In de Senaat zijn zestig van de honderd stemmen vereist voor een goedkeuring van nieuwe overheidsuitgaven. Die kwamen er bij lange na niet. De partijen hadden tot vrijdag middernacht lokale tijd (06.00 uur Nederlandse tijd) om eruit te komen.

Het Huis van Afgevaardigden was donderdag wel akkoord gegaan met een verlenging van de overheidsuitgaven tot volgende maand. In die kamer is een normale meerderheid voldoende.

Overheidsdiensten sluiten

Meteen na de deadline begint men met het sluiten, de zogenoemde shutdown, van alle niet-essentiële overheidsdiensten. Dat gaat net zolang door totdat er overeenstemming komt over financiering. Naar verwachting wordt er in het weekeinde doorgepraat om tot overeenstemming te komen.

Het is de eerste keer sinds vijf jaar dat de overheidsdiensten op slot gaan. In 2013 gebeurde dat onder president Barack Obama. Die sluiting duurde destijds 16 dagen.

Tijdens de shutdown worden ambtenaren en andere medewerkers in overheidsdienst zonder betaling van salaris naar huis gestuurd. Alleen de diensten die van lands- en levensbelang zijn (zoals politie en brandweer) blijven actief.

Democraten willen in ruil voor hun steun toezeggingen in de vorm van bescherming tegen uitzetting van de dreamers. Dat zijn asielzoekers die als kind naar de VS kwamen en meestal al jaren in het land wonen en ingeburgerd zijn.

Sommige conservatieve Republikeinen liggen om andere redenen dwars: Ze vinden dat de overheidsuitgaven structureel omlaag moeten. Ze willen vooral bezuinigen op het gebied van gezondheidszorg en sociale uitkeringen.